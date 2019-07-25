Месси грозит дисквалификация на полгода
Об этом сообщает TyC Sports .
Американская конфедерация футбола рассматривает варианты с дисквалификацией на срок от двух до шести месяцев. Это фактически означает, что Месси могут отстранить от матчей сборной Аргентины до конца 2019 года. Потенциальные санкции связаны с резкими высказываниями форварда по поводу того, как был проведен Кубок Америки. Сборная Аргентины завоевала бронзовые медали, но нападающий проигнорировал церемонию награждения, а также заявил, что коррупция и судьи не позволили его команде выйти в финал турнира.
На оставшуюся часть года у аргентинцев запланированы только товарищеские матчи. В сентябре должны состояться матчи со сборными Мексики и Чили. Эти матчи состоятся в США. В октябре сборная Аргентины встретится в гостях с командами Германии и Басконии. В ноябре у аргентинцев запланированы два матча в Саудовской Аравии, соперниками будут сборные этой азиатской страны и Бразилии.
- 24 июля Американская конфедерация футбола вынесла решение по удалению форварда сборной Аргентины Лионеля Месси на Кубке Америки.
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