Месси грозит дисквалификация на полгода

25 июля, 2019, 11:59

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси может получить длительную дисквалификацию, которая будет распространяться на матчи сборной Аргентины

Об этом сообщает TyC Sports .

Американская конфедерация футбола рассматривает варианты с дисквалификацией на срок от двух до шести месяцев. Это фактически означает, что Месси могут отстранить от матчей сборной Аргентины до конца 2019 года. Потенциальные санкции связаны с резкими высказываниями форварда по поводу того, как был проведен Кубок Америки. Сборная Аргентины завоевала бронзовые медали, но нападающий проигнорировал церемонию награждения, а также заявил, что коррупция и судьи не позволили его команде выйти в финал турнира.

На оставшуюся часть года у аргентинцев запланированы только товарищеские матчи. В сентябре должны состояться матчи со сборными Мексики и Чили. Эти матчи состоятся в США. В октябре сборная Аргентины встретится в гостях с командами Германии и Басконии. В ноябре у аргентинцев запланированы два матча в Саудовской Аравии, соперниками будут сборные этой азиатской страны и Бразилии.