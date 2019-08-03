Форвард "Динамо" перешел в "Зарю"
3 августа, 2019, 15:55
Киевское "Динамо" отдало в аренду луганской "Заре" нападающего Назария Русина
Об этом сообщает официальный сайт "Зари" .
Назарий Русин перешел в "Зарю" на правах аренды. Соглашение между киевским и луганским клубами рассчитано на один сезон.
20-летний Назарий Русин является воспитанником футбольного клуба "Львов" за молодежные клубы которого выступал с 2011 по 2015 год.
Затем форвард подписал контракт с киевским "Динамо". Дебютировал в составе киевлян в 2017 году в матче Лиги Европы против албанского "Скендербеу".
В прошлом сезоне Русин забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу в 24 матчах в составе киевского клуба.
- Напомним, 1 августа в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы "Заря", при численном преимуществе в два игрока, победила дома черногорскую "Будучность" и вышла в следующий круг, где встретится с болгарским ЦСКА.
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-