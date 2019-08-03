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Espreso.tvСпортФорвард "Динамо" перешел в "Зарю"

Форвард "Динамо" перешел в "Зарю"


фото: СПОРТ bigmir)net
Киевское "Динамо" отдало в аренду луганской "Заре" нападающего Назария Русина

Об этом сообщает официальный сайт "Зари" .

Назарий Русин перешел в "Зарю" на правах аренды. Соглашение между киевским и луганским клубами рассчитано на один сезон.

20-летний Назарий Русин является воспитанником футбольного клуба "Львов" за молодежные клубы которого выступал с 2011 по 2015 год.

Затем форвард подписал контракт с киевским "Динамо". Дебютировал в составе киевлян в 2017 году в матче Лиги Европы против албанского "Скендербеу".

В прошлом сезоне Русин забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу в 24 матчах в составе киевского клуба.

  • Напомним, 1 августа в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы "Заря", при численном преимуществе в два игрока, победила дома черногорскую "Будучность" и вышла в следующий круг, где встретится с болгарским ЦСКА.

 

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