Форвард "Динамо" перешел в "Зарю"

3 августа, 2019, 15:55

Киевское "Динамо" отдало в аренду луганской "Заре" нападающего Назария Русина

Об этом сообщает официальный сайт "Зари" .

Назарий Русин перешел в "Зарю" на правах аренды. Соглашение между киевским и луганским клубами рассчитано на один сезон.

20-летний Назарий Русин является воспитанником футбольного клуба "Львов" за молодежные клубы которого выступал с 2011 по 2015 год.

Затем форвард подписал контракт с киевским "Динамо". Дебютировал в составе киевлян в 2017 году в матче Лиги Европы против албанского "Скендербеу".

В прошлом сезоне Русин забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу в 24 матчах в составе киевского клуба.