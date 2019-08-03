ЦИК уже признал избранными 191 народного депутата

3 августа, 2019, 15:37

Центральная избирательная комиссия признала избранными в Верховную Раду 191 народного депутата

Об этом сообщает официальный сайт ЦИК.

"По состоянию на 3 августа Центральная избирательная комиссия признала избранными 191 народного депутата Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, ЦИК внесла изменения в состав отдельных окружных избирательных комиссий по выборам народных депутатов Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, образованных в соответствии с постановлением ЦИК от 31 мая 2019 № 919.