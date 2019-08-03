ЦИК уже признал избранными 191 народного депутата
3 августа, 2019, 15:37
Центральная избирательная комиссия признала избранными в Верховную Раду 191 народного депутата
Об этом сообщает официальный сайт ЦИК.
"По состоянию на 3 августа Центральная избирательная комиссия признала избранными 191 народного депутата Украины", - говорится в сообщении.
Кроме того, ЦИК внесла изменения в состав отдельных окружных избирательных комиссий по выборам народных депутатов Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, образованных в соответствии с постановлением ЦИК от 31 мая 2019 № 919.
- 3 августа в городе Покровск Донецкой области началась передача уполномоченным представителям ЦИК пакетов с избирательными документами избирательных участков, указанных в постановлении Комиссии № 1849, с избирательными бюллетенями по выборам народных депутатов Украины для голосования в ОИК № 50.
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