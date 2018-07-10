Рада приняла закон о маркировке органических продуктов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Законопроектом предусмотрено совершенствование правового регулирования органического производства, а также гармонизация законодательства Украины к законодательству ЕС в этой сфере.
Проектом закона предлагается определить систему прав и обязанностей субъектов рынка органической продукции, в частности операторов рынка, органов сертификации. Также регламентированы требования к производству, маркировке и обращению органической продукции, четко установлены основные принципы осуществления процедуры сертификации органического производства с детализацией по отраслям.
"Принятие "органического" Закона даст толчок к устойчивому развитию органического производства в Украине, повысит конкурентоспособность органической продукции и расширит внешние рынки для ее сбыта. Кроме того, этот Закон является важным для гармонизации национального законодательства с европейскими требованиями в сфере органического производства", - прокомментировала заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева.
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