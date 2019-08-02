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Espreso.tvОбществоВ Минздраве подготовили план действий на первые 100 дней для следующего правительства

В Минздраве подготовили план действий на первые 100 дней для следующего правительства


фото: rbc.ua
Команда МОЗ Украины подготовила переходные установки для следующего правительства, в которых обозначила ситуацию в системе здравоохранения, принятую в 2016 году, и нынешнюю по конкретным направлениям, план шагов на первые 100 дней и следующие 3-5 лет

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ.

Отмечается, что когда станет известен состав нового правительства, команда МЗ Украины готова подробно разъяснить все аспекты преемникам и помочь максимально гладко взять власть в министерстве в интересах граждан Украины.

В документе "МЗ Украины: что было, есть и будет" обозначили ситуацию в системе здравоохранения, которую приняли в 2016 году, и нынешнюю по конкретным направлениям, а также план шагов на первые 100 дней и последующие 3-5 лет.

"Переход власти в цивилизованных странах сопровождается подведением итогов, передачей дел и введением в курс ситуации в соответствующей сфере представителей новых команд. Подобные процедуры и культура - гарантия устойчивого развития государства", - отметили в министерстве.

В этих установках, в частности, указаны нынешние результаты и дальнейшие этапы масштабной трансформации системы здравоохранения, которую команда МОЗ Украины начала в 2018 году. Происходящие изменения являются наиболее основательными за все время независимости Украины.

Этот документ будет полезным для новых членов Правительства, депутатов всех уровней, государственных служащих, Президента и его команды, специалистов различных сфер и граждан, интересующихся вопросами здравоохранения.

 

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