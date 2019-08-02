В Минздраве подготовили план действий на первые 100 дней для следующего правительства
Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ.
Отмечается, что когда станет известен состав нового правительства, команда МЗ Украины готова подробно разъяснить все аспекты преемникам и помочь максимально гладко взять власть в министерстве в интересах граждан Украины.
В документе "МЗ Украины: что было, есть и будет" обозначили ситуацию в системе здравоохранения, которую приняли в 2016 году, и нынешнюю по конкретным направлениям, а также план шагов на первые 100 дней и последующие 3-5 лет.
"Переход власти в цивилизованных странах сопровождается подведением итогов, передачей дел и введением в курс ситуации в соответствующей сфере представителей новых команд. Подобные процедуры и культура - гарантия устойчивого развития государства", - отметили в министерстве.
В этих установках, в частности, указаны нынешние результаты и дальнейшие этапы масштабной трансформации системы здравоохранения, которую команда МОЗ Украины начала в 2018 году. Происходящие изменения являются наиболее основательными за все время независимости Украины.
Этот документ будет полезным для новых членов Правительства, депутатов всех уровней, государственных служащих, Президента и его команды, специалистов различных сфер и граждан, интересующихся вопросами здравоохранения.
- Советник Зеленского говорит, что у новой команды нет намерений отказываться от достижений Супрун.
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