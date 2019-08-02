В ЕС не могут определиться с главой МВФ
2 августа, 2019, 16:08
Министры финансов стран-членов Евросоюза не могут прийти к консенсусу относительно кандидатуры будущего директора-распорядителя Международного валютного фонда
Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что в течение нескольких недель министры финансов стран ЕС проводили переговоры относительно будущей кандидатуры нового главы МВФ в режиме переписки по электронной почте, однако к единому решению так и не пришли.
Среди претендентов на пост главы МВФ осталось 4 человека: Министерка экономики и бизнеса Испании Надя Кальвиньо, бывший министр финансов Нидерландов Йерун Дейсселблум, главная директор Всемирного банка Кристалина Георгиева и глава центрального банка Финляндии Олли Рен.
ЕС должен определиться с кандидатурой главы МВФ в начале сентября 2019 года, а процесс поиска нового главы МВФ продлится до 4 октября.
- Напомним, 16 июля Кристин Лагард объявила об отставке в связи с поста директора-распорядителя Международного валютного фонда. Лагард стала главой МВФ в 2011 году, когда ее предшественник Доминик Стросс-Кан был вынужден уйти с поста из-за обвинений в изнасиловании.
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