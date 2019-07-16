Лагард уходит в отставку с поста директора МВФ

16 июля, 2019, 22:11

Кристин Лагард объявила об отставке с поста директора-распорядителя Международного валютного фонда

Об этом сообщает ВВС.

По словам Лагард, отставка состоится 12 сентября. Она покинет пост ради работы главой Европейского центрального банка. Ожидается, что утверждение ее кандидатуры на посту главы ЕЦБ состоится позже 16 июля.

Лагард стала главой МВФ в 2011 году, когда ее предшественник Доминик Стросс-Кан был вынужден уйти с поста из-за обвинений в изнасиловании.

Лагард стала первой женщиной в истории, занявшей пост главы МВФ.