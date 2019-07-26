Аномальная жара в Европе: температурные рекорды превышены в 4 странах

26 июля, 2019, 09:06

Аномальная жара в Западной Европе в четверг достигла нового пика, в нескольких странах были превышены температурные рекорды

Об этом сообщает "Европейская правда".

Германия зафиксировала самую высокую температуру в истории наблюдений: в городе Линген на северо-западе страны температура достигла 42,6 градусов по Цельсию.

В Париже термометры в четверг также показывали до 42,6 градуса. Это самая высокая температура, когда-либо зафиксированная во французской столице, причем рекорд обновлялся дважды в день. Предыдущий максимум 40,4 градуса датировался 1947 годом.

Бельгия также зафиксировала температурный рекорд - 40,7 градуса в небольшом западном селе Бейтс.

В Нидерландах впервые с момента начала ведения записей температура достигла выше 40 градусов - 40,7 градусов зафиксирована в Хиллз-Риен в провинции Северный Брабант.

Великобритания также ожидала зафиксировать самую высокую температуру за все время с прогнозами до 39 градусов, но в конце концов она поднялась до 38,1 градуса. Это вторая самая высокая температура, зафиксированная в июле.