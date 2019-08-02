У меня конфликта с Богданом нет, - Кличко

2 августа, 2019, 20:14

Мэр Киева и глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко заявляет, что у него нет конфликта с главой Офиса президента Андреем Богданом

Об этом сообщает " 112 Украина ".

"Действительно, был случай, когда в 2010 году, не имея претендента на должность киевского городского головы, Янукович устранил мэра города и назначил на эту должность господина Попова, и он выполнял полномочия. В этом направлении, для чего тогда выборы мэра в Киеве? Давайте будем назначать ", - заявил Кличко.

Также столичный мэр добавил, что у него нет конфликта с Богданом.

"У меня конфликтов нет (с Богданом, - ред.), я только защищаю права киевлян выбирать киевского мэра, который должен отчитываться перед киевлянами, который несет ответственность", - констатировал Кличко.