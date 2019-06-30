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Espreso.tvВыборы 2019ЦИК внесла партию Саакашвили в избирательный бюллетень

ЦИК внесла партию Саакашвили в избирательный бюллетень


фото: detector.media
Центральная избирательная комиссия внесла партию Михеила Саакашвили "Движение новых сил" в избирательный бюллетень на внеочередных парламентских выборах

Об этом сообщает гражданская сеть "Опора" в facebook.

Центральная избирательная комиссия на заседании 30 июня приняла решение о внесении партии "Движение новых сил" в избирательный бюллетень на внеочередных выборах в Раду.

ЦИК решила не проводить новой жеребьевки. Комиссия внесла изменения в постановление от 26 июня, которым было утверждено содержание избирательного бюллетеня.

Политическая партия "Движение новых сил" будет в избирательном бюллетене под номером 22.

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