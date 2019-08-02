Кличко утверждает, что мост на Труханов остров безопасный для пешеходов
2 августа, 2019, 21:19
Мэр Киева Виталий Кличко, комментируя ситуацию с обвалом железобетонной плиты на одной из опор моста на Труханов остров, утверждает, что для пешеходов мост безопасен
Об этом он заявил в интервью на канале "112 Украина".
"Угрозы для людей, которые ходят по пешеходному мосту на Труханов остров, нет. Волноваться не нужно ", - сказал Кличко.
Кроме того, он сообщил, что специалисты обследуют место повреждения и дадут оперативные выводы относительно восстановления конструкции.
Мэр Киева напомнил, что в столице 75 мостов в предаварийном состоянии, а три в аварийном. И подчеркнул, что на обновление устаревшей инфраструктуры города деньги не вкладывали десятилетиями. Поэтому пока городские власти ремонтируют объекты, которые больше всего в этом нуждаются.
- Напомним, 2 августа в Киеве обвалилась часть пешеходного моста, ведущего на Труханов остров.
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-