В Киеве обвалилась часть пешеходного моста, ведущего на Труханов остров

2 августа, 2019, 16:44

По результатам осмотра выявлено, что произошло падение железобетонных конструкций на не судоходном пролете 2-3

Об этом сообщили в УК "Киевавтодор" и "Киев Оперативный ".

Как отмечают в коммунальной корпорации, на мосту проводят дополнительные обследования.

По результатам осмотра выявлено, что произошло падение железобетонных конструкций на опоре № 3 (прогон 2-3, не судоходны).

Сейчас приняты меры по обеспечению безопасности движения пешеходов по мосту и идет подготовка технического задания на разработку первоочередных действий по восстановлению конструкций моста и проведения глубокого специального обследования.

Вместе с тем, парковый пешеходный мост на Труханов остров безопасный для пешеходов, сооружение под наблюдением специалистов КП "Киевавтодормост".

"Еще один мост устал. На этот раз не выдержал Пешеходный мост на Труханов остров, часть бетонной конструкции обвалилась", - говорится в подписи к видео "Киев Оперативный".

Парковый мост - пешеходный мост через Днепр, соединяющий центральную часть Киева с парковой зоной и пляжами Труханова острова. Мост построен в 1956-1957 годах.