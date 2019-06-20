Украинские банки только за 5 месяцев года получили больше прибыли, чем за весь прошлый год, - НБУ
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
Всего за январь-май 2019 украинские банки получили 23,4 млрд грн чистой прибыли.
За весь прошлый год банковская система получила 21,7 млрд грн прибыли.
"Доходы банков за пять месяцев текущего года выросли на 26% до 99 млрд грн, тогда как расходы - на 15% до 75,4 млрд грн", - отметили в Нацбанке.
Там считают, что на рост доходности украинских банков повлияло роста процентных доходов, комиссионных доходов, а также переоценка операций по купле-продаже активов.
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Напомним, в 2018 году платежеспособные банки получили 21,7 млрд грн чистой прибыли . Последний раз банковская система была прибыльной в 2013 году, когда ее прибыль составила 1,4 млрд грн.
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За январь-апрель 2019 прибыли платежеспособных украинских банков выросли на 7,4 млрд грн или на 69,1%, если сравнивать с аналогичным периодом 2018 года.
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