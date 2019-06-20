Украинские банки только за 5 месяцев года получили больше прибыли, чем за весь прошлый год, - НБУ

20 июня, 2019, 12:31

За первые 5 месяцев 2019 банковская система Украины получила 23,4 млрд грн, что уже превысило размер прибыли украинских банков за весь 2018 год

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Всего за январь-май 2019 украинские банки получили 23,4 млрд грн чистой прибыли.

За весь прошлый год банковская система получила 21,7 млрд грн прибыли.

"Доходы банков за пять месяцев текущего года выросли на 26% до 99 млрд грн, тогда как расходы - на 15% до 75,4 млрд грн", - отметили в Нацбанке.

Там считают, что на рост доходности украинских банков повлияло роста процентных доходов, комиссионных доходов, а также переоценка операций по купле-продаже активов.