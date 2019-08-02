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Espreso.tvОбщество300 тыс. закарпатцев получили венгерский паспорт, - Матиос

300 тыс. закарпатцев получили венгерский паспорт, - Матиос


фото: bbj.hu
Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что, по данным подконтрольного ему органа, до 300 тыс. жителей Закарпатья имеют венгерское гражданство

Об этом сообщает Радио НВ.

"О венграх в Закарпатье - эти цифры составляют до 10% населения Закарпатья. Посчитайте, сколько это - более 1,2 млн проживают на территории Закарпатья, вот более 120 тыс.", - сказал он.

Кроме этого, Матиос добавил, что по данным ведомства - до 300 000 украинцев получили паспорт Венгрии.

Матиос отказался называть точные цифры, опасаясь, что это раскроет инструменты, благодаря которым военной прокуратуре удалось собрать данные.

Данные, как добавил глава военной прокуратуры, собираются для идентификации украинцев, имеющих доступ к государственной тайне или находящимся на официальных постах, и, в случае совершения ими преступлений, проведения дальнейших процессуальных действий с учетом полученной информации.

  • Напомним, 2 августа Анатолий Матиос сообщил, что идентифицировано 13 тыс. украинский, получивших паспорта РФ, некоторые допрошены.

 

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