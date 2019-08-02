2 августа, 2019, 16:05

На данный момент идентифицировали значительную часть жителей Донецкой и Луганской областей, которые получили российские паспорта

Об этом сообщил в интервью главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает Радио НВ.

Матиос заявил, что документы Российской Федерации уже получили более 13 000 человек.

"У нас есть полная картина, нами сейчас - в процессе следствия - устанавливаются все, кто получил такое гражданство, как в части Донецкой и Луганской областей - это большие цифры. <...> На данный момент мы фактически владеем ситуацией по более 13 тысячах человек - значительная часть их идентифицирована, они пересекают линию разграничения ", - сообщил Матиос.

Он добавил, что следователи действуют законно, а некоторые люди, которые обратились за получением паспорта РФ, уже допрошены при пересечении ими КПВВ на Донбассе.