Идентифицированы 13 тыс. украинцев, получивших паспорта РФ, некоторые допрошены, - Матиос
2 августа, 2019, 16:05
На данный момент идентифицировали значительную часть жителей Донецкой и Луганской областей, которые получили российские паспорта
Об этом сообщил в интервью главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает Радио НВ.
Матиос заявил, что документы Российской Федерации уже получили более 13 000 человек.
"У нас есть полная картина, нами сейчас - в процессе следствия - устанавливаются все, кто получил такое гражданство, как в части Донецкой и Луганской областей - это большие цифры. <...> На данный момент мы фактически владеем ситуацией по более 13 тысячах человек - значительная часть их идентифицирована, они пересекают линию разграничения ", - сообщил Матиос.
Он добавил, что следователи действуют законно, а некоторые люди, которые обратились за получением паспорта РФ, уже допрошены при пересечении ими КПВВ на Донбассе.
- Напомним, что 24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".
- 25 апреля РФ разрешила желающим стать "русскими" не отказываться от гражданства Украины.
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