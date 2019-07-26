Куртуа рассказал о конкуренции в "Реале" с Луниным и Навасом
26 июля, 2019, 11:40
Голкипер "Реала" Тибо Куртуа рассказал о конкуренции за место в составе с украинцем Андреем Луниным и костариканцем Кейлором Навасом
Слова голкипера приводит Marca.
"Думаю, теперь ясно, кто №1 в "Реале". Чувствую себя сильнее, чем когда-либо. Провел очень хорошую предсезонку, тренировался отлично и чувствую себя прекрасно. В конце прошлого сезона у меня было 8,8% жира в организме, а с отпуска я вернулся с показателем 8,1% - неплохо для месяца отдыха. Надеюсь, продолжу в том же духе ", - сказал Куртуа.
Куртуа этим летом провел два товарищеских матча за "Реал", сыграв суммарно 121 минуту и пропустив 1 гол.
На сборе "Реала" также присутствуют вратари Кейлор Навас и Андрей Лунин, который пока не сыграл ни одного матча.
- 24 июля украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин отличился красивыми сейвами на тренировке "Реала".
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