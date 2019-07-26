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Espreso.tvСпортКуртуа рассказал о конкуренции в "Реале" с Луниным и Навасом

Куртуа рассказал о конкуренции в "Реале" с Луниным и Навасом


фото: nevasport.ru
Голкипер "Реала" Тибо Куртуа рассказал о конкуренции за место в составе с украинцем Андреем Луниным и костариканцем Кейлором Навасом

Слова голкипера приводит Marca.

"Думаю, теперь ясно, кто №1 в "Реале". Чувствую себя сильнее, чем когда-либо. Провел очень хорошую предсезонку, тренировался отлично и чувствую себя прекрасно. В конце прошлого сезона у меня было 8,8% жира в организме, а с отпуска я вернулся с показателем 8,1% - неплохо для месяца отдыха. Надеюсь, продолжу в том же духе ", - сказал Куртуа.

Куртуа этим летом провел два товарищеских матча за "Реал", сыграв суммарно 121 минуту и пропустив 1 гол.

На сборе "Реала" также присутствуют вратари Кейлор Навас и Андрей Лунин, который пока не сыграл ни одного матча.

 

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