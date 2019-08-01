Заявления Хомчака о соблюдении перемирия уже неактуальны, - спикер Генштаба
Об этом сообщил пресс-секретарь Генштаба Юзеф Венскович в комментарии LIGA.net .
В то же время он не смог ответить, считает ли Генштаб текущую ситуацию на Донбассе срывом Минских договоренностей.
"По состоянию на вчера были единичные (обстрелы, - ред.), сегодня ситуация изменилась, но из этого заявления самое главное, что в случае критического обострения ситуации, подразделения ВСУ готовы к адекватным действиям", - сказал Венскович.
По его словам, за последние сутки увеличилось количество обстрелов.
Вчера Хомчак заявил, что "текущую ситуацию нельзя назвать срывом договоренностей, которые были достигнуты в Минске. Договоренности, как видим, работают".
В июне начальник Генштаба Руслан Хомчак рассказал, что никакой команды не стрелять в ответ врагу не было.
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