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Espreso.tvОбществоХомчак о принципе "не стрелять в ответ" на Донбассе: "На войне такого не бывает"

Хомчак о принципе "не стрелять в ответ" на Донбассе: "На войне такого не бывает"

Новый начальник Генштаба Руслан Хомчак рассказал, что никакой команды не стрелять в ответ врагу не было

Об этом он рассказал в интервью BBC Украина.

По словам Хомчака, такие приказы - один из элементов информационно-психологической войны, который запускают в эфир, якобы кто-то пришел и дал команду не отвечать на обстрелы

"Никакие команды не даны. Там идет война, и все командиры там находятся на своих местах. Ну как можно на войне сказать: тебя бьют, а ты не отвечай... На войне такого не бывает. Ни один человек, который хоть что-то понимает в войне, такой команды не даст. и таких команд не было, таких команд я не получал от нашего военно-политического руководства, и я таких команд не давал. и знаю точно, что командиры там в ООС таких команд не давали и не дадут ", - рассказал он.

По мнению начальника Генштаба все понимают, что провоцировать не надо.

Напомним, 5 июня глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма в Минске заявил, что при составлении соглашения о введении в районе боевых действий на Донбассе режима тишины, надо внести пункт, запрещающий ВСУ ведения огня.

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