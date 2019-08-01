В Хмельницком девушка заболела дифтерией, но лечить нечем

1 августа, 2019, 16:06

21-летняя девушка из Хмельницкого заболела дифтерией. Однако, главный инфекционист Украины Ольга Голубовская предупредила об отсутствии сыворотки

Об этом сообщила Голубовская на странице в Facebook.

"В Хмельницком зафиксирован случай дифтерии, лечить нечем. Имеющиеся иммуноглобулины просрочены", - написала Голубовская.

Кроме того, Голубовская отметила, что о дифтерии сейчас много говорят, но этого недостаточно. Ведь, к эпидемии нужно готовиться.

"Я много видела дифтерии, как и многие мои коллеги, более того, тема моей кандидатской диссертации посвящена всем ее осложнениям, кроме миокардита (отдельно писалась работа). И наш опыт в вопросах дифтерии бесценен, поскольку ни одна страна в мире не имела такой вспышки ( болезни, - ред.), - написала Голубовская.

Она добавила, что уже давно необходимо утвердить стандарты оказания медицинской помощи в случаях заболевания и терапии.

"Но пока этого нет, наша кафедра совместно с ГЭЦ (Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения, - ред.) подготовила еще несколько лет назад соответствующие установки, они, конечно, не утверждены, но опубликованы на сайте в виде проекта. Пользуйтесь, коллеги. Это хоть что-то", - написала инфекционист.

Помимо того, Голубовская призвала позаботиться о сыворотках, так как их невозможно достать даже на черном рынке.

"И я очень прошу, кто-нибудь, позаботьтесь о сыворотках, пожалуйста. Ведь даже на черном рынке их купить невозможно", - написала она.