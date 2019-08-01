В Хмельницком девушка заболела дифтерией, но лечить нечем
Об этом сообщила Голубовская на странице в Facebook.
"В Хмельницком зафиксирован случай дифтерии, лечить нечем. Имеющиеся иммуноглобулины просрочены", - написала Голубовская.
Кроме того, Голубовская отметила, что о дифтерии сейчас много говорят, но этого недостаточно. Ведь, к эпидемии нужно готовиться.
"Я много видела дифтерии, как и многие мои коллеги, более того, тема моей кандидатской диссертации посвящена всем ее осложнениям, кроме миокардита (отдельно писалась работа). И наш опыт в вопросах дифтерии бесценен, поскольку ни одна страна в мире не имела такой вспышки ( болезни, - ред.), - написала Голубовская.
Она добавила, что уже давно необходимо утвердить стандарты оказания медицинской помощи в случаях заболевания и терапии.
"Но пока этого нет, наша кафедра совместно с ГЭЦ (Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения, - ред.) подготовила еще несколько лет назад соответствующие установки, они, конечно, не утверждены, но опубликованы на сайте в виде проекта. Пользуйтесь, коллеги. Это хоть что-то", - написала инфекционист.
Помимо того, Голубовская призвала позаботиться о сыворотках, так как их невозможно достать даже на черном рынке.
"И я очень прошу, кто-нибудь, позаботьтесь о сыворотках, пожалуйста. Ведь даже на черном рынке их купить невозможно", - написала она.
- Напомним, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что с 29 июля начался месяц прививок против дифтерии для взрослых.
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