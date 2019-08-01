Стало известно, где состоится бой Гвоздика с российским нокаутером

1 августа, 2019, 12:35

Чемпион мира WBC в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик проведет бой против обладателя титула IBF россиянина Артура Бетербиева в Филадельфии

Об этом сообщает ТАСС.

18 октября Александр Гвоздик проведет самый тяжелый по его словам бой, против россиянина Артура Бетербиева. По словам руководителя компании Top Rank Boxing Боба Арума, встреча состоится в Филадельфии.

Бетербиев все свои 14 поединков выиграл нокаутом. Гвоздик победил в 17 боях, 14 из которых закончил досрочно. Оба боксера представляют промоутерскую компанию Top Rank.

Другими поясами в полутяжелом весе обладают россияне Дмитрий Бивол, которому принадлежит титул WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и Сергей Ковалев, который является чемпионом WBO (Всемирной боксерской организации).