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Espreso.tvОбществоРФ заявила об усилении группировки катеров в Керченском проливе

РФ заявила об усилении группировки катеров в Керченском проливе

В Ярославской области спустили на воду третий катер спецназначения "Грачонок" для "охраны Керченского пролива"

Об этом сообщает пресс-служба Южного округа Росгвардии, передает "Крым.Реалии"

"В Рыбинске Ярославской области состоялась церемония спуска на воду катера специального назначения для охраны акватории Керченского пролива. Это уже третий из серии противодиверсионных катеров проекта "Грачонок", созданный для Росгвардии на производственных мощностях Рыбинского судостроительного завода", - говорится в сообщении.

В российском ведомстве утверждают, что для керченской бригады Росгвардии построят 4 катера проекта "Грачонок". Они поступят на вооружение бригады осенью 2019 года.

Ранее сообщалось, что Россия перекрыла четверть Черного моря.

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