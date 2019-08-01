"Критерии определения субсидиантив надо изменить", - представитель Зеленского в правительстве Герус

1 августа, 2019, 13:08

Об этом он сказал в эфире телеканала "1 + 1", передает РБК-Украина .

Он напомнил, что в прошлом году количество субсидиантив было большим практически в 2 раза.

"В прошлом году были изменения критериев определения субсидиантив ... Было почти 7 млн субсидиантив, а в начале этого года это количество сократили до 3,6 млн, то есть почти в два раза. Некоторые пенсионеры, которые имеют прописанных внуков ... в прошлом году и в этом не получали субсидии. Мы хотим уточнить этот критерий, чтобы государство им помогало", - рассказал представитель Зеленского в Кабмине.

По словам Геруса, для оформления новых субсидиантив правительство должно изменить решение по поводу критериев их определения и, согласно новым критериям, часть домохозяйств уже имеет право на субсидии.

"Люди, которые в последнее время не имели права на субсидии - им сообщат, и они должны будут подать документы и будут иметь право получать субсидии", - сказал он.

Вместе с тем те, кто раньше получали субсидии, автоматически будут получать их в дальнейшем.

"Там должна быть максимально упрощена процедура", - рассказал Герус.

Также представитель президента в Кабмине прокомментировал вопрос ведущего об озвученной инициативе президента Украины Владимира Зеленского о том, что люди старше 70 лет не будут платить за жилищно-коммунальные услуги.

"Президент Зеленский говорил, что анализируется способ, как это сделать, и с помощью упрощенного способа получения субсидий именно для людей почтенного возраста - мы снимем с них груз платежей за жилищно-коммунальные услуги. Имеется в виду, что те из них, кто в последний год или полгода не могли пользоваться субсидией, они будут платить незначительную часть от всего счета, остальные за них будет покрывать государство ", - рассказал он.