Летчики ВСУ отработали ночные полеты в Конго
1 августа, 2019, 17:50
Летчики украинского национального контингента Миссии ООН по стабилизации в Демократической республике Конго провели тренировочные полеты, во время которых усовершенствовали навыки пилотирования ночью
Об этом сообщает пресс-служба Объединенного оперативного штаба ВСУ.
Летный состав 18-го отдельного вертолетного отряда выполнил 24 полета с общим налетом около 5 часов.
"В соответствии с планом боевой подготовки, экипажи вертолетов Ми-8 и Ми-24 совершенствовали летное мастерство в технике пилотирования, навигации и боевого применения ночью. Такие маневры являются одним из самых сложных видов летной подготовки", - пояснил представитель Объединенного оперативного штаба ВСУ полковник Леонид Гузла.
- Напомним, что экипаж вертолета Ми-8 украинского контингента Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго высадил ученых на кратер активного вулкана Ньямлагира.
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