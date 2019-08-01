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Espreso.tvОбществоЛетчики ВСУ отработали ночные полеты в Конго

Летчики ВСУ отработали ночные полеты в Конго

Летчики украинского национального контингента Миссии ООН по стабилизации в Демократической республике Конго провели тренировочные полеты, во время которых усовершенствовали навыки пилотирования ночью

Об этом сообщает пресс-служба Объединенного оперативного штаба ВСУ.

Летный состав 18-го отдельного вертолетного отряда выполнил 24 полета с общим налетом около 5 часов.

"В соответствии с планом боевой подготовки, экипажи вертолетов Ми-8 и Ми-24 совершенствовали летное мастерство в технике пилотирования, навигации и боевого применения ночью. Такие маневры являются одним из самых сложных видов летной подготовки", - пояснил представитель Объединенного оперативного штаба ВСУ полковник Леонид Гузла.

  • Напомним, что экипаж вертолета Ми-8 украинского контингента Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго высадил ученых на кратер активного вулкана Ньямлагира.
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