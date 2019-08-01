КПВВ "Гнутово" возобновило работу после закрытия из-за взрывов
1 августа, 2019, 10:57
В четверг, 1 августа, все КПВВ на линии разграничения начали работу вовремя и работают в штатном режиме
Об этом сообщает Донецко-Луганское региональное управление ГПСУ в Facebook.
В среду, 31 июля, в связи с взрывоопасной ситуацией прекращалось движение через линию разграничения в КПВВ "Гнутово".
Отмечается, что из-за возгорания сухой травы возле "Гнутово" детонировали неразорвавшиеся боеприпасы, которые создавали реальную угрозу жизни людей, следующих через линию разграничения.
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