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Espreso.tvОбществоКПВВ "Гнутово" возобновило работу после закрытия из-за взрывов

КПВВ "Гнутово" возобновило работу после закрытия из-за взрывов

В четверг, 1 августа, все КПВВ на линии разграничения начали работу вовремя и работают в штатном режиме

Об этом сообщает Донецко-Луганское региональное управление ГПСУ в Facebook.

В среду, 31 июля, в связи с взрывоопасной ситуацией прекращалось движение через линию разграничения в КПВВ "Гнутово".

Отмечается, что из-за возгорания сухой травы возле "Гнутово" детонировали неразорвавшиеся боеприпасы, которые создавали реальную угрозу жизни людей, следующих через линию разграничения.

 

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