Возле КПВВ на Донетчине рвутся боеприпасы, пропуск людей прекратили
31 июля, 2019, 18:24
Из-за возгорания сухой травы у КПВВ "Гнутово" детонируют неразорвавшиеся боеприпасы, что создает реальную угрозу жизни людей, следующих через линию разграничения
Об этом сообщает штаб ООС.
Решением командующего объединенных сил в контрольном пункте въезда-выезда "Гнутово" с 14.00 введен режим "КРАСНЫЙ".
В связи с этим контрольно-пропускные операции временно прекращены.
Объясняется, что сейчас в непосредственной близости от КПВВ горит сухая трава. От огня детонируют неразорвавшиеся боеприпасы, что создает реальную угрозу жизни и здоровью гражданского населения, следующего через линию разграничения. Пропуск лиц и транспортных средств на КПВВ "Гнутово" будет восстановлен после стабилизации ситуации.
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