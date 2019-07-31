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Espreso.tvОбществоВозле КПВВ на Донетчине рвутся боеприпасы, пропуск людей прекратили

Возле КПВВ на Донетчине рвутся боеприпасы, пропуск людей прекратили

Из-за возгорания сухой травы у КПВВ "Гнутово" детонируют неразорвавшиеся боеприпасы, что создает реальную угрозу жизни людей, следующих через линию разграничения

Об этом сообщает штаб ООС.

Решением командующего объединенных сил в контрольном пункте въезда-выезда "Гнутово" с 14.00 введен режим "КРАСНЫЙ".

В связи с этим контрольно-пропускные операции временно прекращены.

Объясняется, что сейчас в непосредственной близости от КПВВ горит сухая трава. От огня детонируют неразорвавшиеся боеприпасы, что создает реальную угрозу жизни и здоровью гражданского населения, следующего через линию разграничения. Пропуск лиц и транспортных средств на КПВВ "Гнутово" будет восстановлен после стабилизации ситуации.

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