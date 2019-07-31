В Одессе умер нацгвардеец, который в суде выстрелил себе в голову

31 июля, 2019, 11:33

В больнице Одессы ночью умер военный Нацгвардии, который 29 июля выстрелил себе в голову

Об этом пишет Думская .

"Расходы на транспортировку тела на малую родину (в Тернополь, - ред.) и захоронения берет на себя Национальная гвардия Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, инцидент произошел во время заседания суда, где погибший был на дежурстве.

"Думская" сообщала, что 20-летний солдат-срочник совершил попытку самоубийства и оставил предсмертную записку.