В Одессе умер нацгвардеец, который в суде выстрелил себе в голову
31 июля, 2019, 11:33
В больнице Одессы ночью умер военный Нацгвардии, который 29 июля выстрелил себе в голову
Об этом пишет Думская .
"Расходы на транспортировку тела на малую родину (в Тернополь, - ред.) и захоронения берет на себя Национальная гвардия Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, инцидент произошел во время заседания суда, где погибший был на дежурстве.
"Думская" сообщала, что 20-летний солдат-срочник совершил попытку самоубийства и оставил предсмертную записку.
Читайте также
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
-
-