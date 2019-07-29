В суде Одессы нацгвардеец выстрелил себе в голову, - СМИ
29 июля, 2019, 15:01
В Киевском районном суде Одессы военнослужащий 34-го отдельного конвойного батальона Нацгвардии выстрелил себе в голову
Об этом пишет Думская .
Чрезвычайное происшествие случилось утром понедельника, 29 июля.
Раненый - уроженец Тернополя. Его госпитализировали в одну из клиник Малиновского района Одессы.
Отмечается, что нацгвардеец выстрелил себе в голову, ведь пытался покончить с собой. Об этом свидетельствует обнаруженная предсмертная записка.
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-