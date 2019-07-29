В суде Одессы нацгвардеец выстрелил себе в голову, - СМИ

29 июля, 2019, 15:01

В Киевском районном суде Одессы военнослужащий 34-го отдельного конвойного батальона Нацгвардии выстрелил себе в голову

Об этом пишет Думская .

Чрезвычайное происшествие случилось утром понедельника, 29 июля.

Раненый - уроженец Тернополя. Его госпитализировали в одну из клиник Малиновского района Одессы.

Отмечается, что нацгвардеец выстрелил себе в голову, ведь пытался покончить с собой. Об этом свидетельствует обнаруженная предсмертная записка.