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Espreso.tvОбществоВ суде Одессы нацгвардеец выстрелил себе в голову, - СМИ

В суде Одессы нацгвардеец выстрелил себе в голову, - СМИ

В Киевском районном суде Одессы военнослужащий 34-го отдельного конвойного батальона Нацгвардии выстрелил себе в голову

Об этом пишет Думская .

Чрезвычайное происшествие случилось утром понедельника, 29 июля.

Раненый - уроженец Тернополя. Его госпитализировали в одну из клиник Малиновского района Одессы.

Отмечается, что нацгвардеец выстрелил себе в голову, ведь пытался покончить с собой. Об этом свидетельствует обнаруженная предсмертная записка.

 

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