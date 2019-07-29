"Динамо" договорилось о трансфере лидера сборной Люксембурга
29 июля, 2019, 13:02
Киевское "Динамо" на следующей неделе подпишет нападающего сборной Люксембурга Жерсона Родригеса
Об этом сообщает шоу "ТаТоТаке" .
"На следующей неделе должно быть объявлено о приобретении нового нападающего" Динамо ". Есть несколько приоритетных вариантов, номер 1 среди них - Жерсон Родригес. Тот самый парень из Люксембурга с двойным гражданством. Месяц назад была информация, что его не хотят продавать, но сам игрок хочет перейти в "Динамо". Он может закрыть четыре позиции: левого и правого вингера, центрального форварда и "десятки". Возраст хороший - 24 года ", - сказал ведущий" ТаТоТаке "Михаил Спиваковский.
Родригес выступает в чемпионате Японии за "Джубило Ивата". В этом сезоне провел 15 матчей, забил 5 голов. Его контракт с японским клубом рассчитан до 31 января 2022 года.
- 29 июля стало известно, что экс-динамовец Артем Милевский нецензурной бранью прокомментировал победу "Динамо" над "Шахтером" в Суперкубке Украины.
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