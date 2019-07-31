Ремонт моста в Станице Луганской займет несколько месяцев, - Сайдик
31 июля, 2019, 19:56
Ремонт моста в Станице Луганской займет несколько месяцев, заявил спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Их продолжительность (ремонтных работ моста, - ред.) вероятно займет несколько месяцев", - сказал Сайдик.
Как отметил спецпредставитель, с завтрашнего дня начнется разминирование прилегающей к мосту территории, "что является естественным условием проведения всех ремонтных работ".
"В связи с этим могут возникнуть временные ограничения пропуска в связи с выполнением этого пункта", - добавил он.
После этого, продолжил Сайдик, согласно договоренностям будут немедленно демонтированы фортификационные сооружения, а затем начнутся ремонтные работы. При этом он подчеркнул, что предполагается бесперебойное использование пропускного пункта в Станице Луганской.
- Как уточнила пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер, украинская сторона предоставила свои предложения по ремонту моста в Станице Луганской.
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