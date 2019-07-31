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Espreso.tvОбществоРежим тишины на Донбассе сохраняется, - Трехсторонняя группа

Режим тишины на Донбассе сохраняется, - Трехсторонняя группа

31 июля Трехсторонняя контактная группа констатировала, что в целом режим тишины, объявленный 21 июля 2019, сохраняется

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

"Трехсторонняя контактная группа констатировала, что в целом режим тишины, объявленный 21 июля 2019 года, сохраняется. За этот период не было жертв среди мирных жителей. Вместе с тем не выполняются договоренности о предоставлении безопасного доступа СММ ОБСЕ на территории ОРДЛО", - говорится в сообщении.

Помимо того, украинская сторона предоставила свои предложения по ремонту моста в Станице Луганской.

"Достигнута договоренность о начале разминирования прилегающих к мосту территорий с завтрашнего дня. До начала ремонта на мосту должен быть убран блокпост и символы квазигруппировок НВФ ОРЛО, последующий демонтаж фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской должен быть одновременным и зеркальным", - написала Олифер.

Олифер добавила, что в гуманитарной подгруппе продолжают работать над подтверждением удерживаемых лиц и готовят все необходимое для дальнейшего освобождения людей.

 

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