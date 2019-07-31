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Espreso.tvОбществоНарушено право на свободу слова: ООН обеспокоено разгоном акции в Москве

Нарушено право на свободу слова: ООН обеспокоено разгоном акции в Москве

Организация объединенных наций выразила обеспокоенность ситуацией в России

Об этом пишет DW .

"Российская полиция, по всей видимости, применила чрезмерную силу против участников акции протеста в центре Москвы 27 июля", - заявил официальный представитель комиссариата ООН.

Он указал, что вероятно пострадали 70 человек и было нарушено основное право демонстрантов на свободу слова.

"Полиция должна применять силу только пропорционально уровню опасности, если таковая имеется, и может прибегать к этой мере только в крайнем случае", - напомнил Колвилл.

Он подчеркнул, что власти РФ должна позволить людям организовываться и участвовать в мирных собраниях без ограничений.

  • Напомним, 27 июля более 1300 участников митинга в поддержку независимых кандидатов на выборах в городскую думу, которым отказали в регистрации, были задержаны в Москве .
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