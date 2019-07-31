Нарушено право на свободу слова: ООН обеспокоено разгоном акции в Москве

31 июля, 2019, 08:37

Организация объединенных наций выразила обеспокоенность ситуацией в России

Об этом пишет DW .

"Российская полиция, по всей видимости, применила чрезмерную силу против участников акции протеста в центре Москвы 27 июля", - заявил официальный представитель комиссариата ООН.

Он указал, что вероятно пострадали 70 человек и было нарушено основное право демонстрантов на свободу слова.

"Полиция должна применять силу только пропорционально уровню опасности, если таковая имеется, и может прибегать к этой мере только в крайнем случае", - напомнил Колвилл.

Он подчеркнул, что власти РФ должна позволить людям организовываться и участвовать в мирных собраниях без ограничений.