Малиновский результативно сыграл в контрольном матче за "Аталанту"
22 июля, 2019, 08:35
Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский сделал голевую передачу в контрольном матче с командой серии C "Ренате"
Об этом сообщает "Трибуна" .
В матче с командой из третьего дивизиона Италии "Аталанта" победила со счетом 6: 0. Малиновский появился на поле во втором тайме и на 56-й минуте ассистировал Колли, который сделал счет 4: 0.
Ранее украинец забил и отдал голевую передачу в дебютном матче за "Аталанту".
Видео голевого паса Малиновского на 3:26 мин.
- 19 июля капитан «Аталанты» аргентинец Алехандро Гомес поздравил Руслана Малиновского с дебютом в итальянском клубе на украинском языке .
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