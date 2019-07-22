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Espreso.tvСпортМалиновский результативно сыграл в контрольном матче за "Аталанту"

Малиновский результативно сыграл в контрольном матче за "Аталанту"


фото: Betnews365.com
Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский сделал голевую передачу в контрольном матче с командой серии C "Ренате"

Об этом сообщает "Трибуна" .

В матче с командой из третьего дивизиона Италии "Аталанта" победила со счетом 6: 0. Малиновский появился на поле во втором тайме и на 56-й минуте ассистировал Колли, который сделал счет 4: 0.

Ранее украинец забил и отдал голевую передачу в дебютном матче за "Аталанту".

Видео голевого паса Малиновского на 3:26 мин.

  • 19 июля капитан «Аталанты» аргентинец Алехандро Гомес поздравил Руслана Малиновского с дебютом в итальянском клубе на украинском языке .

 

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