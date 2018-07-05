Гол "Шахтера" вошел в топ-10 самых позорных моментов в истории футбола

5 июля, 2018, 15:55

Гол форварда "Шахтера" Луиса Адриану в Лиге чемпионов признан одним из самых позорных в футбольной истории

Рейтинг составил портал WatchMojo.

Бразильский форвард забил за "Шахтер" гол в ворота датского "Норшелланда" на групповом этапе Лиги чемпионов 2012/13. Луис Адриану проигнорировал правило фэйр-плей и отправил мяч в сетку, вместо того, чтобы отдать его сопернику.

Также в списке оказался гол аргентинца Диего Марадоны рукой в ворота сборной Англии на чемпионате мира-1986, удаление француза Зинедина Зидана в финале ЧМ-2006 против Италии, плевок голландца Франка Райкарда в немца Руди Феллера на чм-1990 и другие эпизоды.