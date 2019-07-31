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Espreso.tvСпортЭкс-футболист "Динамо" Хачериди переходит в российский клуб, - СМИ

Экс-футболист "Динамо" Хачериди переходит в российский клуб, - СМИ


фото: sport24.gr
Бывший защитник киевского "Динамо" Евгений Хачериди в ближайшее время перейдет в московский ЦСКА

Об этом сообщает Football.ua .

Издание утверждает, что 32-летний украинец уже согласовал контракт с россиянами. Ему осталось пройти лишь медицинское обследование. Детали будущего соглашения пока неизвестны.

Сейчас опытный футболист находится в статусе свободного агента.

Предыдущим клубом игрока был ПАОК. В активе Хачериди 11 сыгранных поединков за греческий клуб в прошлом сезоне.

Заметим, что с 2007 по 2018 годы защитник защищал цвета киевского "Динамо".

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