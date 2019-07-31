ФСБ обыскивает участников акции протеста в Москве, - росЗМИ
Об этом Сообщает российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает Украинская правда .
Отмечается, что обыски проводят сотрудники службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России, сотрудники ГУ по противодействию экстремизму, Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Москве.
Также сообщается, что обыски проходят в рамках дела "о массовых беспорядках", которую нарушил Следственный Комитет.
"Изымаются носители информации, флешки, планшеты и другие устройства", - сказал собеседник ТАСС.
По данным агентства, силовики также пытаются выяснить, кто был организатором и координатором акции.
"Проверяются публикации в соцсетях, мессенджерах, устанавливаются связи участников акции", - добавил источник.
Напомним, 27 июля более 1300 участников митинга в поддержку независимых кандидатов на выборах в городскую думу, которым отказали в регистрации, были задержаны в Москве .
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