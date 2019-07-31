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Espreso.tvОбществоФСБ обыскивает участников акции протеста в Москве, - росЗМИ

ФСБ обыскивает участников акции протеста в Москве, - росЗМИ


фото: Reuters
Российские силовики проводят массовые обыски у участников митинга за независимые выборы в Москве, который прошел 27 июля

Об этом Сообщает российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает Украинская правда .

Отмечается, что обыски проводят сотрудники службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России, сотрудники ГУ по противодействию экстремизму, Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Москве.

Также сообщается, что обыски проходят в рамках дела "о массовых беспорядках", которую нарушил Следственный Комитет.

"Изымаются носители информации, флешки, планшеты и другие устройства", - сказал собеседник ТАСС.

По данным агентства, силовики также пытаются выяснить, кто был организатором и координатором акции.

"Проверяются публикации в соцсетях, мессенджерах, устанавливаются связи участников акции", - добавил источник.

Напомним, 27 июля более 1300 участников митинга в поддержку независимых кандидатов на выборах в городскую думу, которым отказали в регистрации, были задержаны в Москве .

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