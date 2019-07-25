ПАОК лишился экс-футболиста "Динамо" Хачериди

25 июля, 2019, 13:26

Греческий футбольный клуб ПАОК расторг контракт с бывшим защитником "Динамо" и сборной Украины Евгением Хачериди

Об этом сообщает Sportstime .

Федерация футбола Греции подтвердила расторжение контракта между ПАОК и Хачериди. 31-летний футболист сборной Украины получил статус свободного агента. Ранее сообщалось, что он намерен оставить ПАОК из-за недостатка игровой практики и вернуться в киевское "Динамо", за которое выступал до перехода в греческий клуб.

Хачериди родился в Мелитополе и сначала выступал за местный клуб "Олком". Затем играл в запорожском "Металлурге" и "Волыни". С 2007 года он был игроком «Динамо» Киев, в составе которого стал трехкратным чемпионом Украины, двукратным обладателем Кубка Украины и трехкратным обладателем Суперкубка Украины.

В прошлом сезоне защитник вместе с ПАОК стал чемпионом Греции.