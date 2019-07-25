//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортПАОК лишился экс-футболиста "Динамо" Хачериди

ПАОК лишился экс-футболиста "Динамо" Хачериди


фото: sportime.gr
Греческий футбольный клуб ПАОК расторг контракт с бывшим защитником "Динамо" и сборной Украины Евгением Хачериди

Об этом сообщает Sportstime .

Федерация футбола Греции подтвердила расторжение контракта между ПАОК и Хачериди. 31-летний футболист сборной Украины получил статус свободного агента. Ранее сообщалось, что он намерен оставить ПАОК из-за недостатка игровой практики и вернуться в киевское "Динамо", за которое выступал до перехода в греческий клуб.

Хачериди родился в Мелитополе и сначала выступал за местный клуб "Олком". Затем играл в запорожском "Металлурге" и "Волыни". С 2007 года он был игроком «Динамо» Киев, в составе которого стал трехкратным чемпионом Украины, двукратным обладателем Кубка Украины и трехкратным обладателем Суперкубка Украины.

В прошлом сезоне защитник вместе с ПАОК стал чемпионом Греции.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

25 июля, 2019 четверг

больше новостей

25 июля, 2019 четверг

24 июля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать