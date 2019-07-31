Будем разбираться. Мы вас вызовем, - Зеленский о жалобах на прокурора Черкасской
Об этом сообщает "канал 24".
Зеленского разозлило замечание местного депутата о том, что он избран президентом "уже почти 100 дней назад", а о ситуации с прокурором Черкасчины не знает.
"Сейчас дальше может быть хаос, и мы будем друг с другом играть в пинг-понг. И победа не будет на вашей стороне, поскольку вы уже 4 года на должности, а я всего 60 дней. Относительно прокурора мне пока трудно говорить, поскольку я не знаю этого человека", - ответил Зеленский.
Он добавил, что после смены Верховной Рады будет назначен новый генеральный прокурор, который и будет заниматься сменой прокуроров.
"Какие еще у меня есть полномочия? Вы же 4 года жили с этим прокурором. Так поживите еще месяц ", - сказал президент.
Помимо того, Зеленский отметил, что если есть конкретные доказательства взяточничества в местной прокуратуре, то все фамилии можно сразу при встрече ему озвучить. В ответ местный депутат назвал имя главного прокурора Черкасской области Сергея Овчаренко.
"Мне понятно, будем разбираться. Мы вас вызовем. Подготовьтесь, если можно, к встрече", - резюмировал Зеленский.
- Напомним, 31 июля президенту Украины Владимиру Зеленскому во время рабочего визита в Черкассы хотели передать его гипсовый бюст.
- Зеленский назначил новым главой Черкасской областной государственной администрации Игоря Шевченко.
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