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Espreso.tvОбществоБудем разбираться. Мы вас вызовем, - Зеленский о жалобах на прокурора Черкасской

Будем разбираться. Мы вас вызовем, - Зеленский о жалобах на прокурора Черкасской


фото: president.gov.ua
Во время рабочей поездки на Черкасчину президенту Украины Владимиру Зеленскому местный чиновник пожаловался на главного прокурора области

Об этом сообщает "канал 24".

Зеленского разозлило замечание местного депутата о том, что он избран президентом "уже почти 100 дней назад", а о ситуации с прокурором Черкасчины не знает.

"Сейчас дальше может быть хаос, и мы будем друг с другом играть в пинг-понг. И победа не будет на вашей стороне, поскольку вы уже 4 года на должности, а я всего 60 дней. Относительно прокурора мне пока трудно говорить, поскольку я не знаю этого человека", - ответил Зеленский.

Он добавил, что после смены Верховной Рады будет назначен новый генеральный прокурор, который и будет заниматься сменой прокуроров.

"Какие еще у меня есть полномочия? Вы же 4 года жили с этим прокурором. Так поживите еще месяц ", - сказал президент.

Помимо того, Зеленский отметил, что если есть конкретные доказательства взяточничества в местной прокуратуре, то все фамилии можно сразу при встрече ему озвучить. В ответ местный депутат назвал имя главного прокурора Черкасской области Сергея Овчаренко.

"Мне понятно, будем разбираться. Мы вас вызовем. Подготовьтесь, если можно, к встрече", - резюмировал Зеленский.

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