Зеленский назначил нового председателя Черкасской ОГА

31 июля, 2019, 17:02

Об этом Зеленский объявил в Черкассах, где и представил нового председателя ОГА.

Соответствующий указ опубликовали на сайте президента.

И.Шевченко - юрист и предприниматель. Окончил Черноморское высшее военно-морское училище им. Нахимова, Черкасский коммерческий техникум по специальности правоведение и Национальный университет "Одесская юридическая академия" по специальности правоведение.