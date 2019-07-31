Зеленский назначил нового председателя Черкасской ОГА
31 июля, 2019, 17:02
Президент Владимир Зеленский назначил новым главой Черкасской областной государственной администрации Игоря Шевченко
Об этом Зеленский объявил в Черкассах, где и представил нового председателя ОГА.
Соответствующий указ опубликовали на сайте президента.
И.Шевченко - юрист и предприниматель. Окончил Черноморское высшее военно-морское училище им. Нахимова, Черкасский коммерческий техникум по специальности правоведение и Национальный университет "Одесская юридическая академия" по специальности правоведение.
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