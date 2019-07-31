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Espreso.tvОбществоЗеленский назначил нового председателя Черкасской ОГА

Зеленский назначил нового председателя Черкасской ОГА

Крайний слева - Игорь Шевченко
фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский назначил новым главой Черкасской областной государственной администрации Игоря Шевченко

Об этом Зеленский объявил в Черкассах, где и представил нового председателя ОГА.

Соответствующий указ опубликовали на сайте президента.

И.Шевченко - юрист и предприниматель. Окончил Черноморское высшее военно-морское училище им. Нахимова, Черкасский коммерческий техникум по специальности правоведение и Национальный университет "Одесская юридическая академия" по специальности правоведение.

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