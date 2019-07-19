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Espreso.tvСпортСвитолина показала, как отдыхает с бойфрендом на яхте в Одессе

Свитолина показала, как отдыхает с бойфрендом на яхте в Одессе


фото: Instagram
Первая ракетка Украины Элина Свитолина вместе с бойфрендом, французским теннисистом Гаэль Монфисом, отдыхает после Уимблдона в Одессе

Фото с Монфисом украинка выложила в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Moment"

Публикация от GEMS (@gemslife)

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