Свитолина показала, как отдыхает с бойфрендом на яхте в Одессе
19 июля, 2019, 12:46
Первая ракетка Украины Элина Свитолина вместе с бойфрендом, французским теннисистом Гаэль Монфисом, отдыхает после Уимблдона в Одессе
Фото с Монфисом украинка выложила в Instagram.
- 17 июля Элина Свитолина привезла в Киев своего бойфренда - французского теннисиста Гаэля Монфиса.
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