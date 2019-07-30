Школьники из Украины получили 4 медали на международной олимпиаде по химии

30 июля, 2019, 22:30

30 июля в Париже украинские школьники получили одну золотую, две серебряных и одну бронзовую медаль на международной ученической олимпиаде по химии

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

В соревновании приняли участие около 200 школьников из 75 стран мира, которые боролись как в практическом, так и в теоретическом турах.

От Украины на Олимпиаду приехали четверо учеников, все они заняли призовые места:

"Золото" - Александр Кудрик, ученик лицея № 100 "Подол" (г.. Киев)

"Серебро" - Лидия Дубенский, ученица Львовского физико-математического лицея-интерната при ЛНУ им. И. Франко;

"Серебро" - Гордей Андросов, ученик Львовского физико-математического лицея-интерната при ЛНУ им. И. Франко;

"Бронза" - Анатолий Кузнецов, ученик Львовского физико-математического лицея-интерната при ЛНУ им. И. Франко.

Научным руководителем команды был специалист Научно-производственного химико-биологического центра КНУ им. Т. Шевченко Константин Гавриленко.