Школьники из Украины получили 4 медали на международной олимпиаде по химии
Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.
В соревновании приняли участие около 200 школьников из 75 стран мира, которые боролись как в практическом, так и в теоретическом турах.
От Украины на Олимпиаду приехали четверо учеников, все они заняли призовые места:
"Золото" - Александр Кудрик, ученик лицея № 100 "Подол" (г.. Киев)
"Серебро" - Лидия Дубенский, ученица Львовского физико-математического лицея-интерната при ЛНУ им. И. Франко;
"Серебро" - Гордей Андросов, ученик Львовского физико-математического лицея-интерната при ЛНУ им. И. Франко;
"Бронза" - Анатолий Кузнецов, ученик Львовского физико-математического лицея-интерната при ЛНУ им. И. Франко.
Научным руководителем команды был специалист Научно-производственного химико-биологического центра КНУ им. Т. Шевченко Константин Гавриленко.
- Напомним, что 28 июля киевские школьники привезли медали с математической олимпиады в Британии.
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