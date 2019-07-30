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Espreso.tvОбществоШкольники из Украины получили 4 медали на международной олимпиаде по химии

Школьники из Украины получили 4 медали на международной олимпиаде по химии

30 июля в Париже украинские школьники получили одну золотую, две серебряных и одну бронзовую медаль на международной ученической олимпиаде по химии

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

В соревновании приняли участие около 200 школьников из 75 стран мира, которые боролись как в практическом, так и в теоретическом турах.

От Украины на Олимпиаду приехали четверо учеников, все они заняли призовые места:

"Золото" - Александр Кудрик, ученик лицея № 100 "Подол" (г.. Киев)
"Серебро" - Лидия Дубенский, ученица Львовского физико-математического лицея-интерната при ЛНУ им. И. Франко;
"Серебро" - Гордей Андросов, ученик Львовского физико-математического лицея-интерната при ЛНУ им. И. Франко;
"Бронза" - Анатолий Кузнецов, ученик Львовского физико-математического лицея-интерната при ЛНУ им. И. Франко.

Научным руководителем команды был специалист Научно-производственного химико-биологического центра КНУ им. Т. Шевченко Константин Гавриленко.

 

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