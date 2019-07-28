Киевские школьники привезли медали с математической олимпиады в Британии
Второй год подряд завоевал золото ученик 10 класса лицея № 208 Федор Юдин, а ученик 10 класса Русановского лицея Киева Марко Хасин получил серебряную награду, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Днепровской РГА украинской столицы.
В общем, копилка международных побед украинских школьников пополнилась 1 золотой, 4 серебряными и 1 бронзовой медалями.
Справка
Проведение Международной математической олимпиады началось в 1959 году. Тогда ее участниками было всего семь стран бывшего социалистического лагеря: Румыния, Венгрия, Болгария, Польша, Чехословакия, Восточная Германия (ГДР) и Советский Союз.
Украина как независимое государство участвует в соревновании с 1993 года.
В 2019 году в соревнованиях приняли участие команды из 116 стран мира.
Читайте также
-
22 июля, 2019 Виталий Портников: Великий разрушитель
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют
-
Читайте также
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют