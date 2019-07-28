Киевские школьники привезли медали с математической олимпиады в Британии

28 июля, 2019, 14:38

Старшеклассники Днепровского района города Киева стали победителями 60-й Международной математической олимпиады (International Mathematical Olympiad), которая проходила в Великобритании

Второй год подряд завоевал золото ученик 10 класса лицея № 208 Федор Юдин, а ученик 10 класса Русановского лицея Киева Марко Хасин получил серебряную награду, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Днепровской РГА украинской столицы.

В общем, копилка международных побед украинских школьников пополнилась 1 золотой, 4 серебряными и 1 бронзовой медалями.

Справка

Проведение Международной математической олимпиады началось в 1959 году. Тогда ее участниками было всего семь стран бывшего социалистического лагеря: Румыния, Венгрия, Болгария, Польша, Чехословакия, Восточная Германия (ГДР) и Советский Союз.

Украина как независимое государство участвует в соревновании с 1993 года.

В 2019 году в соревнованиях приняли участие команды из 116 стран мира.