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Espreso.tvОбществоКиевские школьники привезли медали с математической олимпиады в Британии

Киевские школьники привезли медали с математической олимпиады в Британии

Старшеклассники Днепровского района города Киева стали победителями 60-й Международной математической олимпиады (International Mathematical Olympiad), которая проходила в Великобритании

Второй год подряд завоевал золото ученик 10 класса лицея № 208 Федор Юдин, а ученик 10 класса Русановского лицея Киева Марко Хасин получил серебряную награду, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Днепровской РГА украинской столицы.

В общем, копилка международных побед украинских школьников пополнилась 1 золотой, 4 серебряными и 1 бронзовой медалями.

Справка

Проведение Международной математической олимпиады началось в 1959 году. Тогда ее участниками было всего семь стран бывшего социалистического лагеря: Румыния, Венгрия, Болгария, Польша, Чехословакия, Восточная Германия (ГДР) и Советский Союз.

Украина как независимое государство участвует в соревновании с 1993 года.

В 2019 году в соревнованиях приняли участие команды из 116 стран мира.

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