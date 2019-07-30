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Espreso.tvСпортРоналду вернулся в Мадрид и встретился с президентом "Реала"

Роналду вернулся в Мадрид и встретился с президентом "Реала"


фото: REUTERS
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду вернулся в Испанию и получил престижную награду "Легенда Мадрида" по версии газеты Marca

Об этом сообщает Marca .

Торжественная церемония прошла в театре "Рейна Виктория" в Мадриде. На церемонии португалец встретился с президентом мадридского "Реала" Флорентино Пересом и вспомнил выступления в столице Испании.

"Я возвращаюсь в Мадрид, я сюда часто приезжаю. Это город, который для меня много значит в моей футбольной карьере и в личной жизни. У меня здесь есть спортивные залы, мы заканчиваем строить отель, салон красоты ... 6-й "Золотой мяч"? Надеюсь. Самое главное, что моя карьера продолжилась хорошо после Мадрида. Нелегко покинуть Мадрид, когда я поехал в 33 года после девяти лет в "Реале" ... и это был отличный год для меня , потому что я выиграл итальянскую лигу, итальянский кубок и лигу наций с Португалией. Это один из лучших сезонов, которые я сделал, индивидуально и коллект ивно ", - заявил Роналду.

Роналду в 11 лет оставил родительский дом на Мадейре и поехал в Лиссабон.

"Это был один из самых сложных моментов в его жизни. Он признался, что тогда не думал, что выиграет" Золотой мяч ". Манчестер или Мадрид. Я скучаю по обоим, но я был в Мадриде более лет. Мои дети выросли здесь, и я скучаю по Мадриду больше. Самый важный трофей?  Все награды важны, но, возможно, чемпионат Европы - важнейший трофей в моей карьере. У него особый и уверенный вкус, который является самым особенным трофеем, который я выиграл в своей карьере ", - сказал Роналду.

 

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