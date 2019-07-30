Реестр коррупционеров работает в штатном режиме, - НАПК

30 июля, 2019, 08:30

Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, работает в штатном режиме

Об этом сообщает пресс-служба НАПК в Facebook.

"НАПК информирует, что Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения работает в штатном режиме, а его публичная часть доступна по ссылке ", - заявили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Украине закрыли реестр коррупционеров. "Национальное агентство по противодействию коррупции сейчас взялось создавать сайт с реестром коррупционеров, однако этот реестр не является открытым - эти данные невозможно обработать автоматически", - говорится в сообщении.