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Espreso.tvОбществоРеестр коррупционеров работает в штатном режиме, - НАПК

Реестр коррупционеров работает в штатном режиме, - НАПК

Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, работает в штатном режиме

Об этом сообщает пресс-служба НАПК в Facebook.

"НАПК информирует, что Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения работает в штатном режиме, а его публичная часть доступна по ссылке ", - заявили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Украине закрыли реестр коррупционеров. "Национальное агентство по противодействию коррупции сейчас взялось создавать сайт с реестром коррупционеров, однако этот реестр не является открытым - эти данные невозможно обработать автоматически", - говорится в сообщении.

 

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