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Espreso.tvОбществоКличко уволят по тем же статьям закона, по которым назначали, - Богдан

Кличко уволят по тем же статьям закона, по которым назначали, - Богдан

Виталия Кличко хотят уволить от должности главы КГГА по тем же статьям, по которым его назначали на эту должность в 2014 году

Об этом глава Офиса Президента Украины (ОПУ) Андрей Богдан заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV

"25 июня 2014 президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении Бондаренко Владимира с должности главы КГГА и в этот же день указом назначил Кличко главой КГГА. Указ основывается на представлении Кабмина со ссылкой на ст. 188 Конституции и ч. 2 ст. 8 Закона" О местных государственных администрациях "", - рассказал Богдан.

Глава ОПГ объяснил эти статьи:

Статья 118 Конституции говорит о том, то глава городской администрации назначается и увольняется из должности Президентом Украины по представлению Кабмина.

Ч. 2 ст. 8 Закона "О местных государственных администрациях" говорит о том, что главы местных государственных администраций назначаются на должность на срок полномочий президента. В случае избрания нового президента, главы местных государственных администраций продолжают работать до назначения в установленном порядке новых председателей.

"С момента инаугурации президента Зеленского представление от Кабмина об увольнении Кличко не поступало. Я написал напоминание на имя министра Кабмина, в котором попросил на основании тех же статей предоставить представление об увольнении главы КГГА. Но пока Кличко на пресс-конференции протестует против этой есть процедуры, по которой был назначен. Его назначили и хотят уволить по тем же статьям Конституции и Закона ", - добавил Богдан.

 

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