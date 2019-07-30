ПСЖ согласился снизить цену на Неймара

30 июля, 2019, 15:25

Французский ПСЖ согласился снизить цену на бразильского футболиста Неймара

Об этом сообщает Sport.es.

Руководство парижского клуба сначала хотело получить за Неймара $300 млн, но сейчас пошло на уступки и готово продать бразильца почти вдвое дешевле - за $180 млн.

При этом действующие чемпионы Франции не хотят включать в соглашение других футболистов и намерены получить за трансфер исключительно деньги.

Издание отмечает, что пока единственным претендентом на Неймара является его бывший клуб - "Барселона". Ранее сообщалось, что на бразильца также претендует "Ювентус".