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Espreso.tvСпортПСЖ согласился снизить цену на Неймара

ПСЖ согласился снизить цену на Неймара


фото: korrespondent.net
Французский ПСЖ согласился снизить цену на бразильского футболиста Неймара

Об этом сообщает Sport.es.

Руководство парижского клуба сначала хотело получить за Неймара $300 млн, но сейчас пошло на уступки и готово продать бразильца почти вдвое дешевле - за $180 млн.

При этом действующие чемпионы Франции не хотят включать в соглашение других футболистов и намерены получить за трансфер исключительно деньги.

Издание отмечает, что пока единственным претендентом на Неймара является его бывший клуб - "Барселона". Ранее сообщалось, что на бразильца также претендует "Ювентус".

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