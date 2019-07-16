"Барселона" сделала новое предложение по Неймару
16 июля, 2019, 13:03
Каталонская "Барселона" готова на новые расходы по нападающему ПСЖ Неймару
Об этом сообщает AS.
По информации источника, каталонцы готовы отдать за бразильца 40 млн евро, Филиппе Коутиньо и Усмана Дембеле. Но руководство ПСЖ хочет отбить 222 млн евро, которые были заплачены за Неймара в 2017 году.
Однако "Барса" не может позволить себе эту сумму, поскольку уже заплатила 120 млн евро за Гризманна и может столкнуться с нарушением финансового fair play.
В прошлом сезоне Неймар провел 28 матчей и забил 23 гола во всех турнирах.
- 15 июля бразильский нападающий ПСЖ Неймар решил прибыть в расположение парижского клуба.
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