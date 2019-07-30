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Espreso.tvОбществоНе только жетоны: метро Киева откажется и от "зеленых" карт для проезда

Не только жетоны: метро Киева откажется и от "зеленых" карт для проезда


фото: a3.kyiv.ua
Метрополитен Киева откажется не только от жетонов, но и от карточек метро

Об этом " Небоскреб " сообщила пресс-секретарь предприятия Наталья Макогон.

Если жетоны будет полностью выведено из обращения до 31 октября, то "зеленые карты" еще некоторое время будут действовать. Конкретные сроки в метрополитене пока не называют.

Впрочем, карточки метро уже прекратили продавать в одном из вестибюлей станции "Теремки".

"В перспективе по решению города должен работать только электронный билет. 29 июля уже первый вестибюль на Теремках так заработал. (Карточки метро) не продаются, проходить еще можно. Сейчас пока переходный период, все инструменты работают ", - сообщила Макогон.

 
 
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