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Espreso.tvОбществоКиевский метрополитен начинает работать без жетонов

Киевский метрополитен начинает работать без жетонов


фото: ukrinform.ua
В двух вестибюлях на станциях столичного метрополитена с 15 июля начинают работу без жетонов

Об этом сообщает пресс служба киевского метрополитена в Тwitter.

"Первые два вестибюля начинают работать без жетонов. С 15 июля жетон не будет продаваться и приниматься на Нивках (выход к пожарной части) и Ипподроме (выход к Ипподрому)", - говорится в сообщении.

Пассажиров заверили, что имеющиеся жетоны еще можно использовать на других вестибюлях данных станций метро и всех остальных.

В киевском метрополитене жетонами можно будет пользоваться до 31 октября 2019 года.

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