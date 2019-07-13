Киевский метрополитен начинает работать без жетонов

13 июля, 2019, 15:11

В двух вестибюлях на станциях столичного метрополитена с 15 июля начинают работу без жетонов

Об этом сообщает пресс служба киевского метрополитена в Тwitter.

"Первые два вестибюля начинают работать без жетонов. С 15 июля жетон не будет продаваться и приниматься на Нивках (выход к пожарной части) и Ипподроме (выход к Ипподрому)", - говорится в сообщении.

Пассажиров заверили, что имеющиеся жетоны еще можно использовать на других вестибюлях данных станций метро и всех остальных.

В киевском метрополитене жетонами можно будет пользоваться до 31 октября 2019 года.

Друзья!

Первые 2 вестибюле начинают работать # безжетонив

С 15 июля жетон продаваться и приниматься на Нивках (выход к пожарной части) и Ипподроме (выход к Ипподрома).

Имеющиеся жетоны вы зможетет еще использовать на других вестибюлях данных станций и всех остальных. pic.twitter.com/ng9SQmOf2X - Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 13 июля 2019