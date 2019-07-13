Киевский метрополитен начинает работать без жетонов
Об этом сообщает пресс служба киевского метрополитена в Тwitter.
"Первые два вестибюля начинают работать без жетонов. С 15 июля жетон не будет продаваться и приниматься на Нивках (выход к пожарной части) и Ипподроме (выход к Ипподрому)", - говорится в сообщении.
Пассажиров заверили, что имеющиеся жетоны еще можно использовать на других вестибюлях данных станций метро и всех остальных.
В киевском метрополитене жетонами можно будет пользоваться до 31 октября 2019 года.
Друзья!- Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 13 июля 2019
Первые 2 вестибюле начинают работать # безжетонив
С 15 июля жетон продаваться и приниматься на Нивках (выход к пожарной части) и Ипподроме (выход к Ипподрома).
Имеющиеся жетоны вы зможетет еще использовать на других вестибюлях данных станций и всех остальных. pic.twitter.com/ng9SQmOf2X
- Напомним, с 1 сентября 2019 при строительстве или реконструкции метрополитена в Украине должны предусматриваться туалеты для пассажиров .
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