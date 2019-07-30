Милевский рассказал, имел ли интим с Тиной Канделаки

30 июля, 2019, 12:16

Экс-футболист киевского "Динамо" Артем Милевский признался, имел интимные отношения с известной российской телеведущей, продюсером канала "Матч ТВ" Тиной Канделаки

Об этом футболист рассказал на YouTube-канале Евгения Савина "Красава".

"В молодости со многими переспал. Именно с Канделаки: да или нет? Да. Но это было давно в юности. Она приезжала снимать" Самый умный "в Киев. Как мне рассказывали, она сидела с подругами в ресторане, спросила, кто сейчас самый модный футболист, попросила номер. А я реально не знал, кто такая Тина Канделаки и как она выглядит. и вот звонок с незнакомого номера: "Привет, это Тина Канделаки". я отвечаю: "Ну и что?" В общем, разговор не пошел. но потом мы списались, пару раз увиделись и пообщались. Но она крутая, честно, я ей передаю большой привет ", - поделился подробностями экс-нападающий" Динамо ".