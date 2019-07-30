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Espreso.tvСпортМилевский рассказал, имел ли интим с Тиной Канделаки

Милевский рассказал, имел ли интим с Тиной Канделаки


фото: glavred.info
Экс-футболист киевского "Динамо" Артем Милевский признался, имел интимные отношения с известной российской телеведущей, продюсером канала "Матч ТВ" Тиной Канделаки

Об этом футболист рассказал на YouTube-канале Евгения Савина "Красава".

"В молодости со многими переспал. Именно с Канделаки: да или нет? Да. Но это было давно в юности. Она приезжала снимать" Самый умный "в Киев. Как мне рассказывали, она сидела с подругами в ресторане, спросила, кто сейчас самый модный футболист, попросила номер. А я реально не знал, кто такая Тина Канделаки и как она выглядит. и вот звонок с незнакомого номера: "Привет, это Тина Канделаки". я отвечаю: "Ну и что?" В общем, разговор не пошел. но потом мы списались, пару раз увиделись и пообщались. Но она крутая, честно, я ей передаю большой привет ", - поделился подробностями экс-нападающий" Динамо ".

  • 29 июля стало известно, что экс-динамовец Артем Милевский нецензурной бранью прокомментировал победу "Динамо" над "Шахтером" в Суперкубке Украины.

 

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