Лунин может сыграть за "Реал" из-за травмы Куртуа

30 июля, 2019, 09:17

Украинский голкипер Андрей Лунин попал в заявку "Реала" на турнир Audi Cup, а вне состава оказался травмированный бельгиец Тибо Куртуа

Об этом сообщает официальный сайт "Реала" .

В бельгийца Тибо Куртуа диагностировано растяжение связок левой лодыжки. Ориентировочный срок восстановления от подобного рода повреждения - до одного месяца.

Куртуа присоединится в лазарете команды к Браими Диаса, Ферлану Мэнди, Марк Асенсио и Луки Йовича. Таким образом, заявка "Реала" на предсезонный турнир Audi Cup, который пройдет на этой неделе, так выглядит:

Вратари: Кейлор Навас, Андрей Лунин, Диего Альтубе; защитники: Дани Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Марсело, Альваро Одриосола, Хави Эрнандес, Адриан де ла Фуэнте, Мигель Гутьеррес; Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Федерико Вальверде, Иско, Хайме Сеоане; нападающие: Мариано Диас, Карим Бензема, Васкес, Винисиус Джуниор, Эден Азар, Родриго Гоес, Такефуса Кубо.

Сегодня "Реал" сыграет на Audi Cup с "Тоттенхэмом".