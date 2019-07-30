Лунин может сыграть за "Реал" из-за травмы Куртуа
Об этом сообщает официальный сайт "Реала" .
В бельгийца Тибо Куртуа диагностировано растяжение связок левой лодыжки. Ориентировочный срок восстановления от подобного рода повреждения - до одного месяца.
Куртуа присоединится в лазарете команды к Браими Диаса, Ферлану Мэнди, Марк Асенсио и Луки Йовича. Таким образом, заявка "Реала" на предсезонный турнир Audi Cup, который пройдет на этой неделе, так выглядит:
Вратари: Кейлор Навас, Андрей Лунин, Диего Альтубе; защитники: Дани Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Марсело, Альваро Одриосола, Хави Эрнандес, Адриан де ла Фуэнте, Мигель Гутьеррес; Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Федерико Вальверде, Иско, Хайме Сеоане; нападающие: Мариано Диас, Карим Бензема, Васкес, Винисиус Джуниор, Эден Азар, Родриго Гоес, Такефуса Кубо.
Сегодня "Реал" сыграет на Audi Cup с "Тоттенхэмом".
- 26 июля голкипер "Реала" Тибо Куртуа рассказал о конкуренции за место в составе с украинцем Андреем Луниным и костариканцем Навасом.
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